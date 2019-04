Macky 2 : La Cojer de Mbour pour une maximalisation des acquis.

La Cojer départementale de Mbour et de la Coordination des Jeunes de BBY se dit être en phase avec la nouvelle équipe gouvernementale. Un gouvernement resserré et recentré autour des priorités pour une maximalisation des acquis.



Selon Abdoulaye Diouf, le coordinateur de la jeunesse Benno de Mbour, cette équipe marquée par un ‘’resserrement organique’’ et un recentrage des missions essentielles, va se pencher sur les priorités fixées durant ce nouveau quinquennat par le président de la République. Dans la foulée, la Cojer sur la nomination du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, estime que c’est un acte de reconnaissance vu l'ampleur des actions entreprises sur le terrain.



La Cojer de Mbour qui magnifie la capacité d'adaptation du ministre à surmonter les innombrables contraintes liées à l'évolution de la coalition Benno Book Yakaar, plus particulièrement celle du parti (APR) dans le département de Mbour surtout dans des contextes difficiles, montre la fermeté et la diplomatie qui ont permis d'apaiser les tensions en procédant à des concessions fructueuses et qui ont abouti à des résultats très satisfaisants. Cette nomination qui sonne comme une promotion naturelle à la tête de cet important ministère consacre toutes les années de sacrifices et d’engagement auprès des populations en particulier les femmes et la jeunesse pour leur adhésion au Plan Sénégal Émergent.



La COJER départementale de Mbour ainsi que la Coordination des Jeunes de BBY, renouvellent ainsi leur engagement à travailler pour l’intérêt de la nation sénégalaise.