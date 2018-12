Mac de Thiès : Un 6e Thiantacone évacué

Ça va de mal en pis pour les détenus thiantacones de la prison de Thiès. En grève de la faim illimitée depuis plusieurs jours, ils protestent contre leur non jugement depuis leur incarcération en 2012, dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Il nous revient que Mame Balla Diouf, un autre détenu thiantacone, gréviste de la faim, a été évacué mardi à l’infirmerie de la Maison d’arrêt et de correction de Thiès (Mac). Ce qui porte à six le nombre de détenus transférés à l’infirmerie.

Les évacués, sur demande du directeur de la Mac, l’inspecteur Mandiaye, ont accepté d’être perfusés. Ces Thiantacones détenus à la prison de Thiès, dans le cadre de l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, avaient observé une grève de la faim pour réclamer un procès. Certains d’entre eux auraient tenté de se suicider, une information démentie par l’administration pénitentiaire, mais confirmée par les proches de certains prévenus.

En détention préventive depuis 2012, ces Thiantacones sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, non dénonciation de crime et meurtre et actes de barbarie ».

Leur marabout, Cheikh Béthio Thioune, avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt en même temps qu’eux, avant d’obtenir la liberté provisoire. Le Ministre de la Justice avait promis qu’ils seront bientôt jugés dès que la Chambre criminelle de Mbour sera installée. Une déclaration qui ne trouve pas grâce auprès des Thiantacones grévistes qui estiment qu’on veut juste retarder l’échéance du côté du Gouvernement.