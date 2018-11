Mac de Thiès : 8 thiantacounes menacent de se suicider

L'information a été relayée par l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus. Sur les 16 thiantacounes incarcérés actuellement à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, 8 menacent de se donner la mort. Selon le président de cette structure, Ibrahima Sall, ces derniers veulent tout simplement être jugés dans l'affaire dite de Médinatoul Salam.



D'après lui toujours, un d'eux avait tenté de s'immoler par le feu dans les toilettes de la prison et 2 autres aussi voulaient se suicider en avalant de l'eau de javel...