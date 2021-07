«Maalà Guëneu Sùur, Maalà Guëneu frais!!!» (Papa Boy Djinné à Bébé Bismi)

Prévu le 10 août prochain, le combat opposant le lutteur Papa Boy Djinné et Bébé Bismi est bien parti pour combler d'aise les amateurs. Ce jeudi, le lutteur de Gounass faisait face à la presse pour avertir son adversaire, plus capé que lui : « Je sais qu’il a un palmarès riche. Mais qu’il soit prévenu! Je ne lui donnerai aucune chance «, a affirmé Papa Boy Djinné.

Pour assurer sur son état de forme, le lutteur en Open Press a également avertit Bébé Bismi sans réserve : « Je suis plus costaud et plus frais que lui. Malgré ses 19 combats dont 14 victoires, je vais prouver que je me suis bien entraîné », a ajouté le lutteur du côté de Guédiawaye à ses supporters.



À rappeler que le combat est initié par le jeune promoteur Fallou Ndiaye et se tiendra le 10 août...