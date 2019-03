Ma participation a la célébration de la journée internationale des droits des femmes de l’année 2019

Issue du Bambouck, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes sénégalaises qui ont porté la lutte des femmes comme Maimouna Kane ,Fatou Sarr Sow et Marie Angélique Savane avec Yewou Yewi.

Depuis deux mille douze nous avons réalisé un progrès dans le processus de l’égalité entre les sexes avec la loi de la parité et aujourd hui notre assemblée a un pourcentage de femmes au sein de l’institution et dans d’autres domaines et de stations les femmes s’affirment

De par ma fonction d ingénieur en génie civil, je tiens à insister sur la question de la scolarisation des filles qui est l’élément central pour assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

La preuve de ma conviction est la position que j occupe aujourd hui grâce à mon engagement dans les études Ainsi j’ invite mes sœurs à prendre cette option d’ acquérir des compétences pour avoir tous les droits aussi occuper tous les postes pour détruire la représentation sociale de faire certains postes ou métiers l’apanage des hommes.

Le thème de la journée de la journée internationale des droits de la femme me conforte dans mes idées car ce dernier est intitulé penser équitablement bâtir intelligemment innover pour le changement

En effet, pour permettre l’égalité entre les sexes la nécessite des innovations sociales est une exigence pour arriver à cet objectif et pour ce faire l’éducation a un rôle primordial pour le changement en vue de garantir l’équité dans la pensée et aussi permettre la synergie pour construire une nation sans laisser personne en rade

Pour l’édification d une société solidaire et équitable prônée par le PSE, la formation du capital humain est un axe majeur dont la réalisation repose sur l éducation qui va permettre des innovations sociales qui seront au cœur de la problématique de l’égalité des hommes et des femmes

Ensemble mobilisons nous pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société émergente en 2035

Madame Soce Diop Dione Directrice ACBEP