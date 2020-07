Ma part de vérité (Par Sambou BIAGUI)

Mais qui en veut à Mamadou Racine Sy ? Qui est ce qui se cache derrière cette cabale contre le Président du King Fahd Palace? Pourquoi exiger le départ de Racine ? Ces questions reviennent avec insistance dans les discussions, depuis la sortie tonitruante d’une partie des travailleurs du complexe hôtelier, cherchant maladroitement à vilipender le président du Conseil d’administration du King Fahd Palace.







Mamadou Racine Sy, lors d'une réception du Cauris d’or de l’Excellence, décerné par le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), avait affirmé qu’ (il) «restait ‘’debout’’ en dépit de la volonté d’étrangers de l’écarter de la gestion» de cet établissement hôtelier. Suffisant pour donner une réponse à toutes ces interrogations.







En tant que Républicain, nous avons le devoir de soutenir nos grands hommes, nos Champions. Racine Sy fait partie de ces icônes de la République qu'il faut protéger pour son apport au développement grâce à des investissements massifs qui ont permis à des centaines voire des milliers de Sénégalais de trouver un emploi dans leur propre pays. C'est donc l’une des Racines de ce pays.







Un éminent penseur disait à juste raison que la chute des grands hommes rend les médiocres et les petits importants. Malheureusement, ils ne pourront jamais faire comme les derniers ne seront jamais les premiers. Dans ce pays, il y a toujours des personnes qui se cachent derrière des groupes pour liquider des hommes plus valeureux.







Et Victor Hugo disait, «quand le soleil décline à l'horizon, le moindre caillou fait une grande ombre et se croit quelque chose».







Qui en veut à Racine et pour quelle raison ? La réponse est qu’il dérange parce qu'il est plus utile que son ou ses détracteur(s), tapis dans l'ombre. Être modeste ne veut pas dire être faible. Et Racine fait partie de ces hommes, dont l’humilité frise la modestie. Ce qui n’est pas donné à n’importe qui.







Pour corroborer une telle assertion, nous rappellerons cette belle phrase de Napoléon Bonaparte qui disait que "le vrai caractère perce presque toujours dans les grandes circonstances". Si effectivement les grandes occasions font les grands hommes, les petites occasions en font également dès qu'elles ont permis à l'homme de se surpasser pour arriver à quelque chose de… grand.







Ainsi, je pense à ces milliers d'anonymes et de célébrités (Racine est dans le lot) qui font tous les jours des actions qui contribuent à améliorer le quotidien de l'humanité. Quelques exemples en partage. En plus de sa participation à l’effort national de solidarité pour un montant de 20 millions de francs, le président du Mouvement Citoyen Alsar a également mobilisé d'importants moyens pour soutenir son département d’origine, Podor, dans l'effort de guerre contre la pandémie du Covid-19.







Le Patron de Bolloré-Sénégal a remis un lot de matériel médical composé de thermos flash et de gel hydro-alcoolique aux dix postes de santé du département et de la commune de Podor.







Ce geste de haute portée, a été également élargi aux Daaras et mosquées de la ville.



Des efforts qui seront renforcés par une distribution de denrées alimentaires auprès des ménages les plus démunis du département.







Mieux, Racine se déploie au quotidien sur l’étendue du territoire, le social en bandoulière, pour soulager discrètement des milliers de Concitoyens en difficulté.







Autant d'actions qui peuvent déranger des adversaires de tous bords, mais qui ne doivent pas pousser ces derniers à chercher à détruire un homme aussi important pour les populations mais aussi pour la République.







Sambou BIAGUI



Journaliste



Consultant en communication événementielle et planification stratégique



Président du Front Populaire Sénégalais (FPS)