Ma contribution en 7 points à la lutte contre Covid-19.

Madame Fambaye Mbacke, citoyenne sénégalaise, mère de famille, fonctionnaire internationale, à Genève, elle est préoccupée par la présence du coronavirus au Sénégal. Comme une bonne partie consciente de la diaspora africaine, Mme Mbacké très engagée, par ailleurs, dans des activités humanitaires et dans la grande communauté mouride, en Suisse, partage avec nous quelques réflexions pour arriver au bout du virus au Sénégal. La sagesse de ces dames africaines que nous devons écouter!



1) Impliquer les Imams : Ils peuvent passer les messages de prévention et de sécurité aux populations en utilisant les radios des mosquées.



2) Distribuer des vivres aux plus démunis : les populations vont plus facilement adhérer aux mesures de confinement. Ceci, permettrait, si ces mesures sont renforcées, d’éviter les émeutes de la faim. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a faim de rester confiner chez lui. Une bonne partie des Sénégalais vivent au jour le jour.



3) Ecoles : Que les sans abris et les enfants de la rue soient logés dans les écoles jusqu'à la maîtrise de la pandémie.



4) Interdire la mendicité pour éviter les transmissions



5) Les fonds politiques pourraient être mobilisés afin d’aider le ministère de la santé à faire face à cette situation exceptionnelle.



6) Armée nationale : Recourir en plus de la police et de la gendarmerie, au service des Jambars pour un confinement mieux encadré.



7) Nous devons tous soutenir notre Ministre de la Santé (ADS). Il gagnera pour nous ou il perdra avec nous.

Propos recueillis par El Hadji Gorgui Wade Ndoye -