MUSIQUE : Pape Diouf rebondit avec force et lance 2 singles qui font parler d'eux...

À la suite de sa rupture avec la maison de production Prince Arts, Pape Diouf, le lead vocal de la génération consciente, vient de frapper un grand coup en sortant deux (2) nouveaux singles.

Le premier est intitulé « Imam Cheikh Tidiane Cissé », à travers lequel il rend hommage à une des personnalités les plus influentes du monde musulman, l'actuel Imam de la grande mosquée de Médina Baye Niass à Kaolack.

Imam Cheikh Tidiane Cissé est un fervent défenseur de l’Islam et de la Tarikha Tijaniya, l'un des plus grands diplomates et ambassadeur de l'islam auprès des pays et institutions du monde islamique.

Ainsi, compte tenu de ses vertus et de son leadership, l’Imam Cissé est reconnu parmi les 50 imams les plus influents du monde.

En outre, le deuxième single intitulé "IOW LA" sur un style rythmé, est une chanson d'amour dédiée à Kara Mbodj, le footballeur international sénégalais et son épouse Fatou Mbaye.

Au total, ce sont deux titres qui cartonnent fort en ce moment...