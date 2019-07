MTTA : Top Resa et la réception de la A330 Neo, les deux chantiers de Alioune Sarr.

Les locaux du ministère du tourisme et des transports aériens, a abrité hier Mardi 08 Juillet 2019, la traditionnelle rencontre de coordination entre le Ministre Alioune Sarr et l'ensemble des services relevant de son département. Occasion pour le patron du tourisme de rendre compte de ses tournées dans les régions de Tamba, Kédougou, Saint-Louis, Matam, mais aussi au lac rose. La rencontre a surtout été l'occasion pour le Ministre d'inviter l'ensemble de ses collaborateurs à préparer le Salon du tourisme Top Resa prévu à Paris (France) du 1er au 04 Octobre 2019, où le Sénégal devra faire forte impression. Le Ministre a également demandé à l'ensemble de ses services de préparer en totale synergie la cérémonie de réception de la A330 Neo de Air Sénégal prévue au mois de Septembre. Deux événements, deux dates qui marqueront certainement l'histoire du tourisme et des transports aériens du Sénégal...