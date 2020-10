MTTA/CREDIT HÔTELIER : Les Voyagistes Privés obtiennent 300 000 000 FCA pour la relance de ce secteur.

Le Ministère du Tourisme et des transports Aériens a procédé ce vendredi ce 23 octobre à une remise de financement du Crédit Hôtelier et Touristique. Cette fois ci c'est le Regroupement National des Organisateurs Privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal, "qui a reçu un complément de 177 500 000 de FCFA après un financement de 122 500 00 Fcfa. Ce qui ramène le total du montant alloué aux membres de ce groupement à 300 000 000 de FCFA " , selon Aliou Ndiongue le secrétaire permanent du Crédit Hôtelier qui a parlé au nom du Ministre Alioune Sarr.



Ce secteur fortement impacté doit impérativement trouver des solutions pour sa survie post Covid-19. Hourèye Thiam , la chargée de communication du RENOPHUS a prôné ,"l'érection de réceptifs qui vont accueillir les pèlerins qui viennent de l'intérieur du pays. Car on n'a pas d'endroit où se regrouper et nous dire que c'est la maison du Hajj. "



Une occasion saisie par cette dernière pour saluer les efforts consentis par l'État qui a appuyé ce secteur pour la relance économique après des mois de léthargie due à la pandemie et l'annulation de grands évènements mondiaux...