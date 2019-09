MPEM/Réinsertion des jeunes diplômés du CNFTPA : Aminata Mbengue Ndiaye lance un appel au secteur privé, aux privés et à la Der

Les locaux du Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime, sis à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, a abrité ce Jeudi 19 Septembre 2019 la cérémonie de remise des diplômes aux 54 sortants du centre de Formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture (CNFTPA). Occasion pour la directrice du CNFTPA, Mme Tening Sène de lancer un message aux jeunes diplômés. En effet, dira-t-elle "ayez de l'audace, soyez indicateurs, transformez les défis en occasion de croissance et les portes s'ouvriront à vous." Justement pour s'ouvrent des portes, la MPEM, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a lancé un appel au secteur privé, aux responsables des entreprises de pêche et à la Der.

Mamadou Dione, directeur général du Cosec, a été choisi parrain de la promotion 2019 du CNFTPA.