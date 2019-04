MOUSTAPHA SECK (Apr-Touba) : « Les litiges fonciers éclaboussent les mairies et l'engagement du Président à mettre terme à ce fléau est salutaire »

Responsable politique Apériste à Touba Dianatoul Mahwa, Moustapha Seck a tenu à saluer l'engagement pris par le Président Macky Sall, lors de sa prestation de serment, à combattre les spéculations foncières durant son quinquennat, plus qu'il ne le faisait avant. Pour lui, '' les litiges fonciers ont fini d'éclabousser nombre de municipalités causant des torts énormes à des familles socialement déshéritées. '' Moustapha Seck d'estimer que la décision du Chef de l'État mettra terme à des injustices de grande envergure et au rétablissement des droits des véritables propriétaires victimes de spéculation ou de désaffectation illégale.



Après avoir salué la politique internationale du Président Macky Sall qu'il juge performante au vu du nombre de Présidents Africains présents à la cérémonie de prestation de serment, Moustapha Seck exprimera sa forte conviction de voir son mentor réaliser un meilleur bilan entre 2019 et 2024 avant de balayer en touche toute velléité de briguer un troisième mandat. Pour lui, tout passera par la mise en place d'un excellent gouvernement, capable de traduire en actes la vision du Président.