MOUSSA THIOUNE ( Doolel Macky/ Touba ) : ' Avec cette pagaille dans l'Apr, collecter suffisamment de signatures sera difficile mais pas impossible '

Au lendemain des échanges aigres-doux entre responsables politiques de l'Apr à '' Kaïré Ndao '' et du boycott de certains leaders noté lors de la réunion récemment convoquée par Serigne Modou Mbacké Bara Dolly , le mouvement ''Doleel Macky'' en a déduit que le parti Présidentiel va mal. S'adressant à la presse ce dimanche, le coordinateur de la structure n'a pas hésité à déclarer que '' la situation s'abîme de jour en jour dans le parti alors qu'on s'approche inexorablement de la prochaine élection de 2019. '' Pour Moussa Thioune, il est urgent d'enclencher un dialogue interne sincère.



'' Nous sommes désormais face à un nouveau défi. Celui de collecter des signatures pour parrainer notre candidat Macky Sall. Touba a l'obligation de donner un bon nombre de signatures. Avec cette pagaille dans l'Apr, collecter suffisamment de signatures sera difficile. Seulement, je tiens à dire que cela ne sera pas impossible parce que nous qui appartenons à Doleel Macky sommes engagés à collecter dix mille signatures, même si on ne nous demandera que deux mille ou moins. ''



Moussa Thioune, par ailleurs proche collaborateur du maire de Touba, d'estimer que les populations de la cité ont fini de changer d'avis sur le Président de la République. '' Une bonne communication sur ses réalisations a été faite. Elles ont compris maintenant que le Président Sall a beaucoup fait pour leur ville préférée. L'autoroute Ila'a Touba n'est que l'exemple le plus galvaudé mais ce sont des milliards qui sont investis depuis 2012... ''