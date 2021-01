MOSQUÉES DE TOUBA / Le Khalife fait renforcer les mesures anti-covid19 et active Muqadimatul Khidma.

Après avoir clairement demandé aux populations de porter des masques, fait organiser des récitals de Coran et des déclamations de xasidas pour exorciser le mal, renoncé au magal de Porokhane et fait annuler celui de Mbacké Kajoor, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou vient de prendre une toute nouvelle décision.



Il vient, en effet, d'instruire le dahira Muqadimatul Khidma de corser les mesures anti-covid19 et d'ériger en règle le port de masques, l'utilisation du gel antiseptique ou du savon et le respect de la distanciation physique.



Par la voix de Serigne Abdou Lahad Bousso, le Patriarche de Darou Miname fera remarquer que le virus est devenu plus virulent à travers cette deuxième vague d'où, précisera-t-il, l'urgence qu'il y a à faire de la propreté corporelle et vestimentaire une exigence chez tous les fidèles qui fréquentent les mosquées et les cimetières.