MOSCOU : Le président Macky Sall reçu par Poutine demain

On en sait un plus sur l'audience que le Président russe Vladmir Poutine va accorder à son homologue Macky Sall, arrivé hier. Selon le Kremlin, la rencontre est prévue pour demain, 20 juin. A noter qu'en plus de son épouse, le Président est accompagné par son homme de confiance, Pape Samba Diop qui était dans l'avion. Pour autant, des ministres comme Moustapha Diop ou Diène Farba Sarr sont à Moscou pour supporter l'équipe nationale.