MORT DE L'ÉTUDIANT DE PATAR - Makhtar Diop (Hcct) invite l'opposition à plus de retenue

'' Nous soupçonnons l'opposition d'avoir infiltré le mouvement étudiant, de l'endurcir et de pousser ces jeunes Sénégalais, sous l'emprise de la colère, à multiplier les mouvements d'humeur. Cette opposition cherche à profiter de la situation pour créer des casses dans ce pays. Nous invitons l'Etat à prendre ses responsabilités car ce qui se passe actuellement ne saurait être le seul fait des étudiants. '' Les accusations sont graves et elles portent la signature du Haut conseiller des collectivités territoriales, Makhtar Diop.



Câblant Dakaractu, le responsable politique de Gouye-mbind (Touba) regrette tout de même le scandale qui s'est produit avant-hier au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. '' Ce qui s'est passé est absolument déplorable. J'invite les étudiants à accepter le décret divin et à savoir qu'aucun chef d'État ne souhaiterait voir un étudiant perdre sa vie dans des circonstances pareilles. Je les invite à ne laisser personne profiter de leur situation malheureuse pour assouvir des appétits politiques. Qu'ils n'acceptent pas d'être manipulés. Nous ne faisons pas confiance à certains de ces leaders de l'opposition. Je fais allusion à Malick Gakou, Idrissa Seck, Wade qui ont automatiquement sauté sur l'occasion pour attaquer le Président Macky Sall. ''



Pourtant, rappelle-t-il, ce dernier a révolutionné l'enseignement supérieur. Il a augmenté le nombre d'étudiants bénéficiaires de bourses et considérablement amélioré leurs conditions de vie. Déjà, il est en train de construire des universités à Diamniadio et à Kaolack. Cela prouve qu'il a la ferme volonté de changer en mieux le visage de l'enseignement supérieur... ''