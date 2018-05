MORT DE FALLOU SÈNE : "Sous le choc"

Chers compatriotes sénégalais, c’est avec une grande tristesse que j’ai appris une fois de plus l’assassinat par balle d’un étudiant sénégalais Fallou Sène, inscrit en deuxième année de Lettres section française à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal.

Fallou Sène est parti, tué par les forces de l'ordre parce qu'il revendiquait un droit, le paiement de sa bourse, quelle honte. En ma qualité de Président du mouvement de l’Alliance des Citoyens Engagés (ACE), je condamne jusqu’à la dernière énergie cet acte ignoble et lâche. On ne peut légitimiter la mort d’une personne désarmée et la justifier d’une prétendue légitime défense. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des personnes réfléchies. La bourse n’est pas le résultat d’une perte de vies humaines. Ne mettant pas les étudiants dans de bonnes conditions pour étudier, cela suffit largement comme précarité mais delà à les éliminer, c'est irresponsable et scandaleux.

L’étudiant n’a que sa bourse équivaut à 36000 fcfa au Sénégal pour se restaurer, payer ses fascicules, gérer son logement et penser à sa famille du village.

Aux forces de l’ordre, vous avez juré de sauver des vies mais pas de se sauver en prenant comme cible les futures cadres de notre beau pays, c’est une honte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, les forces de l’ordre ont tué un fils unique d’une famille inconsolable qui portait tout son espoir sur lui. Son Excellence Monsieur Macky Sall, je vous informe que Fallou Sène est le père d’un enfant et gérait l'intendance de sa femme dans la région de Dioubel.

Nous demandons que la lumière soit faite et qu’on arrête de prendre pour cible les étudiants. Les ministres de tutelle(forces armées,intérieur et de l'enseignement supérieur) pour le respect de la mémoire du défunt étudiant devraient être démis de leurs fonctions y compris le recteur de l'Université Gaston Berger d'avoir pris une telle décision immature. Le système doit être revu. Aussi bien au niveau des forces de l’ordre, mais aussi au niveau des commanditaires.

Hier c’était Balla Gaye et Bassirou Faye, aujourd’hui, nous voilà enterré un autre étudiant innocent Fallou Sène.

Chers frères et sœurs étudiants de mon Pays, je partage ces tristes événements répétitifs dans la vie estudiantine. L’Université est un lieu sacré où la violence ne devait pas avoir sa place.

Mes prières de rétablissement à l’endroit des étudiants blessés tout en présentant mes sincères condoléances au peuple sénégalais plus précisément aux étudiants et une pensée sincère à la famille du martyre Fallou SENE.

Halte à la violence gratuite

Plus jamais ça dans nos universités

Justice pour Fallou SENE

Repose en Paix frère… Mouhamadou FALLOU SENE."

Engagé un jour, engagé pour toujours.

Diayantement vôtre



Diafara Boubacar Sakho

Président A.C.E(Alliance des citoyens engagés.)