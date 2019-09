MORT D'UN PRISONNIER À DIOURBEL / Papa Diagne aurait perdu la vie sur sa natte alors qu'il s'acquittait de sa prière surérogatoire du 'Fadjr"... devant des codétenus.

Dakaractu en sait un peu plus sur la mort du prisonnier Papa Diagne, âgé de 64 ans, décédé dans l'enceinte de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. L’homme, récemment transféré de la prison de Rebeuss, a perdu la vie dans la nuit du Vendredi au samedi, un peu avant 6 heures du matin, suite à un malaise.



Notre source confirme donc la thèse du malaise et va plus loin, confiant que le sexagénaire est mort devant plusieurs autres personnes qui partagent avec lui sa cellule et la prison de manière générale. Il dirigeait la prière surérogatoire du Fadjr, comme à son habitude depuis qu'il est là-bas . Et, poursuit notre interlocuteur bien au fait de ce ce qui passe dans la Mac de Diourbel, c'est subitement qu'il s'est affalé, avant de perdre connaissance. Passant ainsi de vie à trépas. Les tentatives de le réanimer n'auront servi à rien.



Toutefois, le procureur du tribunal de Diourbel a ordonné une autopsie pour statuer scientifiquement sur les causes du décès avant de livrer le corps du défunt (qui se trouve présentement dans la morgue de l'hôpital Henrich Lübke) à ses parents...