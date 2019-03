MOR NGOM TENACE : « 18 cités fondées par Serigne Touba ou sous son ndigël ont voté Macky... Nous n'avons pas besoin de mettre Idy en résidence surveillée »

Que les gens se plaisent à dire que les mourides n'ont pas voté pour le Président Macky Sall écœure le ministre Mor Ngom. Pour les besoins de son meeting-bilan, le maire de Ndangalma n'a pas manqué de soulever cette question pour mettre les points sur les i.



''J'entends dire que les mourides ont sanctionné le Président Macky Sall. C'est faux ! On veut nous faire avaler des contrevérités. Notre candidat a gagné dans 18 localités que Serigne Touba a lui-même créées ou qui ont été créées sous son ndigël. Moi-même je suis mouride et j'ai voté pour le Président Macky Sall. Laissez-moi citer Ndindy, Taïf, Darou Moukhty... Ce que le Khalife général des Mourides a dit à son endroit est largement suffisant pour attester de l'estime qu'il témoigne au Chef de l'État.''

.

Mor Ngom de réserver dans son réquisitoire un traitement particulier au candidat Idrissa Seck. ''Idrissa Seck a tort de dire que Touba a voté pour lui parce qu'il est mouride. C'est des balivernes distillés par des vendeurs d'illusions...''



Quant à la perspective de mettre sous résidence surveillée l'ancien maire de Thiès pour éviter toute velléité de complot de sa part contre le régime en place, Mor Ngom en rit. ''Comment peut-on mettre en surveillance quelqu'un qui n'a pas même pas le tiers de l'électorat. S'il doit en vouloir à quelqu'un, il devra en vouloir au peuple Sénégalais qui lui a, à maintes reprises, dit non.''

Par rapport aux prochaines élections locales, il dira ne nourrir aucune inquiétude quant à la victoire des maires de sa coalition. ''Nous les battrons lors des élections locales comme nous le fîmes avec eux lors des élections législatives et lors de la présidentielle...''