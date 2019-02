MOR NGOM AUX TRAVAILLEURS DU PARC LAMBAYE DE PIKINE : « Personne ne peut vous faire bouger d’ici car le parc est un titre foncier »

Le ministre Mor Ngom était au Parc Lambaye de Pikine et face à une immense foule, il à tenu a rassurer les travailleurs qui ne savaient plus à quel saint se vouer depuis que des politiques ont affirmé qu’après les élections ils seront déguerpis.

C’est ainsi qu’il a précisé que ce parc est un titre foncier et personne ne peut les déguerpir. « Il y a de fausses déclarations qui ont été faites par des candidats ou des hommes politiques qui sont passés ici au Parc Lambaye de Pikine. Ils sont venus dire que si le Président Macky Sall gagne les élections, les occupants du Parc seront déguerpis. Je dis que c’est extrêmement faux. Ce n’est pas vrai dans la mesure où ceux qui le disent ne savent pas que ce Parc est un titre foncier au nom de El hadji Mor Talla Ndiaye. Alors ceux qui disent qu’après les élections le Pouvoir va déguerpir les occupants du Parc Lambaye, c’est parce qu’ils ne connaissent pas l’histoire de ce parc ».

Concernant les fils de haute tension qui traversent le parc, le ministre annonce que la Senelec travaille pour qu'elles passent sous terre. « Le parc est traversé par les fils de haute tension et je prends l’engagement parce que c’est le Ministre de l’énergie qui me l'a dit. Ils sont en train de trouver des solutions pour que la Senelec puisse passer ces fils sous terre », a-t-il dit avant de défendre Aïssata Tall Sall qui fait l’objet de critiques depuis qu’elle a rejoint les rangs du Président Macky Sall.

« Aujourd’hui Gakou est avec Idrissa Seck, personne n’en parle et Aïssata Tall Sall vient renforcer le camp du Président Macky Sall tout le monde en parle, dans quel pays sommes-nous ? Après avoir regardé tous les candidats, Aïssata Tall Sall s’est rendue compte que l’intérêt du Sénégal c’est d’être avec le Président Macky Sall qui a beaucoup fait en 7 ans, mais qu’on ne nous parle pas de transhumance », martèle-t-il.