MOR NGOM AU PRÉSIDENT DU CABILDO : "Je ne me lasserai jamais pour Dangalma ! "

Dans le cadre d'une coopération qui lie sa commune à celle de Cabildo ( Tenerife-Espagne ), le maire de Dangalma a reçu ce mardi, une délégation conduite par le Président Carlos Alonso, lui-même. L'officiel Espagnol, accompagné de sa chargée des affaires étrangères Délia Herrera, était venu renforcer les termes du partenariat et réitérer son engagement à accompagner Dangalma dans toutes ses initiatives. Une visite que le maire hôte a beaucoup salué.

Selon Mor Ngom, tout cela s'inscrit dans la dynamique d'installer sa '' précieuse ville '' sur les rampes de l'émergence.



''Nous venons de voir les lampadaires tout comme la centrale solaire qui a permis une autonomisation complète et entière du centre médical. Et c'est grâce à la coopération décentralisée que tout cela a été rendu possible ''. Le ministre de poursuivre. ''Il fut des temps, il était très difficile d'avoir de l'électricité. C'est avec l'avènement du Président Macky Sall qu'il n'y a pas plus de coupures. ''



Il signalera aussi que les Espagnols leur avaient offert, par le passé, une ambulance. ''C'est vrai que depuis nous en avons trouvé deux de plus '', confie-t-il en passant, avant d'ajouter ceci. ''Ce que nous avons aujourd'hui en terme de coopération décentralisée avec l'État du Cabildo de Tenerife est un exemple à suivre pour les autres exécutifs locaux. L'État ne peut pas tout faire. La communalisation était pour vaincre les injustices ente les villes, les communes et certaines localités jadis appelées communautés rurales... Ce qui peut aider ce pays à être sur les rampes de l'émergence c'est le développement de toutes les communes.



Interpellé sur son ambition déjà dévoilée de faire de Dangalma'' une ville coquette '', Mor Ngom dira, la main sur le cœur : '' Je ne lasserai jamais jusqu'au dernier souffle de faire de Dangalma une ville durable, verte. ''



Il rendra un vibrant hommage au Chef de l'État qui a eu l'idée de procéder à la communalisation intégrale. Il fera l'éloge du Pudc, de l'électrification rurale, des bourses familiales...



Monsieur Carlos, Président du Cabildo, abordera dans le même sens que son hôte Sénégalais de Dangalma. ''Nous partageons un désir commun de partenariat, de coopération dans divers domaines de la santé, de l'électrification, de l'artisanat... Nous agissons aussi à Dakar, Saint-Louis... Nous avons la volonté de poursuivre cette coopération avec Dangalma surtout dans le domaine de la formation et de la santé. D'ici la fin de l'année, on a plusieurs travaux qu'il va falloir compléter. Il y a surtout la médiathèque avec un matériel adéquat. Nous allons appuyer aussi les efforts que la Commune est en train de déployer dans le domaine de la santé. ''