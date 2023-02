MODOU BARA DOLLY : « Nos engagements à combattre à Touba Sonko restent intacts… Le 04 mars , nous reviendrons »

Pour Serigne Modou Bara Dolly Mbacké , la décision du préfet de lui refuser l’autorisation de meeting est bizarre étant donné que sa demande n’a laissé en rade aucun détail et a été déposée dans les délais. Toutefois, il accepte de renoncer à cette manifestation sans manquer de signaler qu’elle se fera le 04 mars prochain. « nous avons décidé d’organiser vaille que vaille ce meeting parceque notre coalition en a besoin. Et cette fois-ci, nous la tiendrons en compagnie de tous les leaders de l’Apr et de la coalition ».