MOBILISONS-NOUS POUR VAINCRE LE COVID-19 (Serigne Fallou Mbacké)

La pandémie du Covid-19 a déferlé sur le monde comme un terrible tsunami.



Tous les continents sont touchés, les contaminations et les morts se chiffrent désormais à plusieurs milliers de victimes.



Le confinement est devenu la règle et les liaisons ont été coupées entre les peuples. Aujourd’hui, la pandémie du Covid-19 a fini de s’imposer comme l’une des plus terribles épreuves qui frappent l’humanité en ce troisième millénaire.







Le Sénégal très tôt confronté à la réalité de cette terrible maladie a su réagir avec détermination et avec tact.







Saluons en cela le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a très tôt pris les mesures vigoureuses idoines pour protéger le peuple sénégalais.







La portée et l’impact des décisions présidentielles sont bien visibles. La prévention ainsi que le contrôle pour la maitrise de l’évolution de la maladie ont permis de circonscrire l’infection galopante. Gageons que les actes posés par Monsieur le Président de la République, parmi lesquels le décret sur l’état d’urgence, le soutien aux familles fragilisées par l’épidémie, et le fonds de soutien à l’activité économique seront d’une grande efficacité et contribueront certainement à la victoire contre le Covid-19.



J’adresse mes félicitations en ce sens à toutes les familles religieuses du Sénégal. Leur citoyenneté et leur attachement aux valeurs républicaines se sont très tôt manifestés, par la contribution matérielle et financière que leurs chefs ont apporté à l’Etat, ainsi que leur appel au respect strict des instructions édictées par l’autorité dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.







J’implore leurs prières et leurs bénédictions, afin qu’Allah SWT sauve le Sénégal et le monde de cette épreuve et par Sa Grande Miséricorde, nous donne le vaccin contre cette mortelle infection.







J’en appelle au comportement responsable de chaque citoyen. Il est primordial et même vital que nous changions de comportement. Si nous voulons circonscrire la rapide propagation du Covid-19 et vaincre cette pandémie, nous devons adopter et appliquer les mesures de prévention édictés par les autorités sanitaires, et nous conformer à tous points aux nouvelles règles de vie induites par l’état d’urgence.







Je salue le courage de la diaspora sénégalaise et leur résilience face à cette pandémie. Je leur adresse mes prières et mes encouragements et les félicite pour leur comportement exemplaire dans leurs patries d’adoption.







La pandémie du Covid-19 est un sérieux avertissement. Nous ne pouvons plus vivre dans la fatale insouciance et l’irresponsabilité caractéristiques de nos défauts que la négligence coupable qui est la nôtre pousse quelquefois jusqu’au risque de suicide collectif.







Nous voulons un nouveau type de sénégalais. Il est temps que nous en adoptions les attitudes pour vaincre d’abord le Covid-19. Et mettre ensuite notre pays sur les rails de l’Emergence.







Que Dieu veille sur notre pays. AMEN



Serigne Fallou MBACKE



Président du Conseil départemental de MBACKE