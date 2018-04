MOBILISATION EXCEPTIONNELLE À KAOLACK - Baye Ciss veut faire de la capitale du Saloum, la deuxième ville économique du Sénégal

La manifestation aura duré environ 6 tours d'horloge. Baye Ibrahima Niass Ciss voulait regrouper personnalités de l'État et populations de Kaolack, mais autant dire que le pari a été réussi. Ndèye Saly Dieng, ministre de la femme, Matar Bâ, ministre des Sports, Awa Guèye, deuxième vice-présidente à l'Assemblée nationale, la députée Sira Ndiaye, Baba Ndiaye, Président du Conseil départemental de Kaolack, Aiissatou Ndiaye , maire de Ndiafatt, Abdou Ndiaye, chargé de mission à la Présidence etc... avaient tous choisi de répondre à la rencontre qui s'est tenue au '' Cœur de ville de Kaolack. ''



D'autres personnalités ont aussi effectué le déplacement. C'est le cas de l'homme d'affaires Serigne Mboup. Dans son discours, ce dernier se réjouira des chantiers entamés par Baye Ibrahima Niass Ciss avant de souhaiter leur rapide achèvement. '' Je suis fier de Kaolack et je suis fier de vous Baye Ciss. Lorsque les chantiers seront achevés, je vous promets de vous décorer ici devant tout le monde. Notre ville a besoin d'initiatives et d'infrastructures. ''



Prenant la parole, le ministre Matar Bâ profitera de la rencontre pour exhorter les acteurs de la vie politique à privilégier l'acte sur la parole. '' Le bavardage ne sert à rien. Il faut travailler, car parler sans rien faire ne sert à rien . '' Il demandera à Baye Ciss, après avoir achevé les chantiers du Saloum d'en créer au Sine. Madame le ministre Ndèye Saly Dieng abondera dans le même sens, estimant que la réélection du Président Macky Sall passera par l'action entreprenante des leaders.



Dans son allocution, Baye Ibrahima Niass Ciss insistera sur la nécessité de joindre les forces pour faire de Kaolack la deuxième ville économique du Sénégal. '' Pour cela, dit-il, il faudra beaucoup travailler et bavarder moins... "