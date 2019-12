MMA Fighting Championship Ares I / Présentation des combattants : Reug-Reug et Cie fin prêts pour s'affronter dans la cage.

Avant le spectacle, place à la présentation des combattants qui vont s'affronter ce samedi 14 au musée des civilisations noires de Dakar à partir de 21h00 GMT. Une grande soirée de MMA organisée dans le cadre du fighting Championship Arès I. Pour cette première édition pas moins de 12 combats devraient se dérouler sur l'esplanade du musée des civilisations, devant des milliers de fans attendus.



Mais avant de solder leur compte dans la cage, les fighters ont d'abord répondu aux questions de la presse locale et internationale. Avant de se défier du regard tour à tour dans des face to face déjà extrêmement tendus. Reug-Reug, Joe Meunier, Baba Boundjou, Damien Lapilus en passant par les combattantes Rizlen Zouak et Jamila Sandora entre autres... Tous ont fait le show.



Il y aura donc du lourd, beaucoup d'adrénaline, et certainement de la casse à l'issue de ces chocs de Titans. Cette soirée de MMA permettra de mettre à l'honneur les différents styles d'arts martiaux de la boxe anglaise, à la lutte, en passant par le Jujusti et le judo... Pour cette grande nuit de MMA style Afro-européenne, le Public dakarois sera donc largement servi.

Vivement la fermeture de la cage !