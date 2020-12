MLD à Moustapha Diop : « L'industrialisation n'est pas un dîner de gala... C'est du sérieux »

C'est l'un des parlementaires qui n'a pas l'habitude de faire de cadeau au régime de Macky Sall. Il l'a encore démontré ce vendredi lors du vote du budget du ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries quand il s'exprimait sur l'industrialisation.



Mamadou Lamine Diallo, est loin d'être satisfait par les programmes élaborés dans le rapport à la disposition des élus du peuple. "Je ne voterai pas le budget parce que tout simplement, le président Macky Sall n'a pas donné à ce ministère un contenu beaucoup plus sérieux", dira le leader du mouvement TEKKI.



Le député estime alors que le président de la République ne croit guère à l'industrialisation qui est loin d'être un dîner de gala; "c'est du sérieux" adressa le député de l'opposition au ministre Moustapha Diop.