MLD à Alioune Sarr : « Nous sommes là pour parler de coût... Vous avez un problème de vision… »

Au cours de la séance plénière à laquelle le ministre du tourisme et des transports aériens prenait part, le député du mouvement TEKKI s'est largement prononcé sur les urgences et choses opportunes sur lesquelles les parlementaires sont appelés à débattre. Ainsi, il a eu à interpeller le ministre Alioune Sarr concernant le budget programme de son ministère qui tourne autour de 21 Milliards.

"Il faut nous parler des choses essentielles comme les subventions des compagnies, les achats d'avion, comment on y procède etc..."

Les aspects négatifs du tourisme n’ont pas été omis par le député qui dira toute son inquiètude par rapport à ce secteur qui, selon lui, "est dans une cacaphonie totale car géré par un gouvernement qui n'arrive toujours pas à édifier les gens sur les cibles exactes de ce secteur en déperdition..."