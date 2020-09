MLD : « Macky Sall est rattrapé par les inondations. Sans Premier ministre, il ne réussira pas »

C'est une double crise qui est maintenant vécue par le Sénégal qui se retrouve avec des inondations sui viennent s'ajouter au coronavirus.



Mamadou Lamine Diallo, le leader de Tekki qui était l'invité du Grand Jury sur la Rfm, s'est dit déçu de la gestion des inondations par le régime en place, qu’il estime manquer de vision. "Il faut savoir que le président Macky Sall sans Premier ministre, ne parviendra pas à faire une bonne coordination", certifie le député de l'opposition.



Pour MLD, "le problème peut être résolu si on appréciait les choses sur le plan décennal. Analyser ces difficultés sur une dizaine d'années".



Selon lui toujours, il y'a deux problèmes qui se posent au niveau de l'exécution des urgences par le gouvernement du Sénégal : d'abord, le problème d'efficacité dans le travail car, avec Macky Sall sans Premier ministre, le travail ne marche pas. Il soulignera que les activités de beaucoup de ministres sont au ralenti.



"Ils ne prennent pas de décisions, ils sont en contact avec le président qui est obligé de prendre les décisions qui auraient pu s'élargir avec la présence d'un Premier ministre" déplore MLD.



La deuxième remarque est qu'il y'a un problème de priorité et d'orientation réelle de ce qu'il faut faire. En définitive, c'est le chaos qui s'installe lorsque ces difficultés talonnent la gouvernance. Il faudra donc, selon le député agir et de manière subtile...