MIRACULEUX À TOUBA/ Le bébé de la femme du marayeur testé négatif alors que maman ne prenait aucune sorte de protection.

Les scientifiques devront s'employer pour expliquer ce qui vient de se passer à Touba. Le bébé de la femme du marayeur du marché Ocass a été testé négatif au coronavirus dimanche alors que sa maman fait partie des personnes déclarées malades et nuitamment transférées au niveau du centre de santé de Darou Marnane.



Ce qu'il y’a de bizarre dans cette histoire, c'est que l'enfant est juste âgé de 7 mois et est allaité par sa maman qui ne prenait aucune précaution.



D'ailleurs, le corps médical a été obligé de le séparer de sa mère non sans lui apporter du lait pour sa nourriture. Toutefois, on nous apprend que de nouveaux tests seront effectués sur lui pour des résultats plus conséquents sur son état de santé.



Au niveau du centre de sante de Darou Marnane, séjournent présentement le marayeur et son épouse, le vigile, le marchand ambulant de Mbacké, le bijoutier de Mbacké, le vendeur de lait caillé du marché Ocass, l'agent de santé de l'hôpital Matlaboul Fawzeini et le Quincailleur de Madyana.