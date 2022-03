MINUSCA : la rwandaise Valentine Rugwabiza succède à Mankeur Ndiaye.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) a une nouvelle représentante en la personne de l’ambassadrice Valentine Rugwabiza qui succède à ce poste à SE Mankeur Ndiaye. Rwandaise, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en Centrafrique était jusqu’ici l’ambassadrice permanente de son pays auprès de l'ONU depuis 2016. Âgée de 58 ans, elle a officiellement pris fonction, ce 2 mars, à l’issue d’une conférence de presse de l’ONU. Ainsi son prédécesseur, SE Mankeur Ndiaye, a exprimé ses sentiments de gratitude au SG de l’ONU pour la confiance, le soutien et l’estime qu’il lui a manifesté 3 ans durant. Il a également félicité et souhaité plein succès à l’ambassadrice Valentine Rugwabiza.

Pour sa part, le SG de l’ONU Antonio Guterres a fait part de sa reconnaissance à Mankeur Ndiaye pour ses services envers le peuple de la République Centrafricaine durant une période critique de son histoire et a salué son leadership pour le rôle déterminant dans l’appui important de la Minusca aux élections de 2020-22.

Mankeur Ndiaye a été nommé, au mois de février 2019, au poste de représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine (RCA). Il avait succédé au Gabonais Parfait Onanga-Anyanga.