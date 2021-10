MINUSCA / Les 180 gendarmes en partance pour la Centrafrique ont reçu les consignes du général Daouda Diop

Dans un communiqué de la division de communication de la gendarmerie nationale, l’institution note que le contingent SENFPU 2/3 MINUSCA de la Gendarmerie a reçu le drapeau national des mains du Général de brigade Daouda DIOP, Commandant la Gendarmerie Mobile.

C’est le lieutenant-Colonel Mamadou DIATTA qui est choisi par la hiérarchie de la gendarmerie pour commander ce contingent fort de cent quatre-vingt (180) gendarmes dont huit (08) personnels féminins, qui est déployé dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA).La mission de ce contingent s’articule autour des points rappelés par le général Diop : le maintien de la paix, la protection des civils, la stabilisation, la restauration de l'autorité de l’État, la réforme du secteur de sécurité et le soutien électoral le cas échéant. À cela s'ajoute la formation des policiers et gendarmes centrafricains au maintien de l'ordre, à la sécurisation des camps de déplacés et l'escorte de convois humanitaires, précise le texte lu à Dakaractu.