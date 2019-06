MIMI TOURÉ OUVRE LE FEU SUR L’ANCIEN PM : « Avec ses multiples casseroles judiciaires, Abdoul Mbaye est disqualifié pour parler d’éthique. »

On se demandait si l’ancienne Envoyée spéciale de Macky Sall, Mimi Touré, allait se dépolitiser pour ne pas dire se polir suite à sa nomination comme Présidente du Conseil économique, Social et Environnemental. Celle qui s’est singularisée dans ses répliques salées aux anciens Premiers ministres pourfendeurs de Macky Sall n’a pas tardé à nous donner sa réponse lorsqu’elle est interpellée sur la sortie virulente de Abdoul Mbaye à qui elle a succédé au poste de Premier ministre en 2013.

Sa réplique est tranchante : « Je vous suggère de faire un peu de recherche au Tribunal de Dakar et vous constaterez par vous-même que Abdoul Mbaye traîne de nombreuses casseroles judiciaires et de nature variée. S’il y en a un qui est disqualifié pour parler d’éthique, c’est bien lui ».

Et la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental de relever : « Abdoul Mbaye devra dire aux milliers de victimes de Hissène Habré qui demandent réparation où sont passés les milliards que l’ancien dictateur tchadien lui a confiés ?

Elle s’empresse de préciser : « Abdoul Mbaye peut choisir d’être dans l’opposition mais se faire le chantre de l’éthique, c’est vraiment nous faire prendre les vessies pour des lanternes! ».

Au vu de ce qui précède, ceux qui pensaient voir du « Mimi nouveau » peuvent déchanter.



Source : Direct Info