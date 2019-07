MHHP / Programme de construction de 100.000 logements : Mise en place de la commission technique.

Le Ministre de l'Habitat et de l'Hygiène Publique, M. Abdou Karim Fofana, a présidé ce Mardi 02 Juillet 2019, dans les locaux de son ministère, la réunion du comité technique relatif au programme de construction de 100.000 logements. Une réunion qui a rassemblé tous les acteurs de l’écosystème du logement, avec comme objectif principal de voir comment donner corps à la vision du Président de la République qui consiste à construire 100.000 logements sociaux soit 20.000 par an. Par conséquent, des commissions techniques qui regroupent les acteurs par compartiments et centres d’intérêt ont été créées, parmi lesquelles la commission d’innovation qui s’occupera de tout ce qui est construction de logements durables, la commission qui s’occupera du foncier et de l’aménagement et une commission qui s’occupera des finances et de la fiscalité...