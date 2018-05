MEURTRE DE DEUX SÉNÉGALAIS À BANGUI : Pape Diop condamne et appelle le Gouvernement à prendre ses responsabilités

Le leader de la Convergence libérale et démocratique/Bokk Gis-Gis a réagi aux meurtres des Sénégalais à l'étranger. Selon Pape Diop, « la mort de deux de nos compatriotes survenue à Bangui doit appeler une réaction ferme de la part de l’Etat du Sénégal et de la communauté internationale. Cet acte d’une sauvagerie inqualifiable, qui nous rappelle des heures sombres de l’histoire, est un crime épouvantable de trop sur nos concitoyens vivant à l’étranger qui ne peut être laissé sans conséquences. Je ne peux que dénoncer, condamner et stigmatiser ces exactions qui traduisent malheureusement la barbarie la plus absolue. Cette haine ignoble gangrène chaque jour davantage nos sociétés sans réaction à la mesure des violences et des crimes commis. »

Pape Diop d’ajouter : « Il faut espérer cette fois qu’une enquête sérieuse et objective pour établir les responsabilités sera ou- verte et qu’elle fera la lumière sur l’agression physique de nos compatriotes qui ne peut plus être acceptée. Cet acte odieux doit être lourdement sanctionné et, pour cela, j’exhorte le gouvernement du Sénégal à agir immédiatement pour faire arrêter les auteurs de ce crime abominable, les faire juger et qu’ils subissent toute la rigueur de la loi. Face à cette barbarie lâche et abjecte qui constitue un affront aux valeurs de l’humanité, j’adresse mon soutien et mes condoléances aux familles des victimes et la nation sénégalaise toute entière. »