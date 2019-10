MESRI/Orientations des nouveaux bacheliers : « 54.000 nouveaux bacheliers se sont inscrits sur la plateforme Campusen. Nous allons faire de notre mieux pour les répartir dans les cinq universités publiques » (Amadou A. Sow)

Après ses déboires avec le privé, l'État du Sénégal a décidé de ne plus orienter d'étudiants dans les établissements privés. Ainsi, « L’Etat du Sénégal est à pied œuvre pour caser ses nouveaux bacheliers. Les cinq universités vont accueillir le maximum d'entre eux et les autres seront orientés dans les Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel qui sont au nombre de cinq dans le pays, a déclaré Amadou Abdoul Sow, le directeur de l’Enseignement Supérieur. Toujours, selon lui, « plus de 200 enseignants seront répartis selon les besoins dans les Universités pour renforcer le personnel... »