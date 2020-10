MESRI / FST : L’État équipe le nouveau centre de la Cité du Savoir en microscopies d'une valeur de 800 Millions de FCFA.

Le Nouveau centre de microscopie qui est né des cendres de l'ancien qui était installé à Dakar, a été présenté au Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Cheikh Omar Anne.



Selon Cheikh Tidiane Ba, professeur d’écologie et de parasitologie au département de biologie animale à la faculté des sciences et techniques de l’UCAD, « c'est un centre qui était logé dans le département de biologie animale. Il disposait de quatre appareils de microscopie électronique mais ce sont des appareils antiques et pour lesquels il était devenu impossible de trouver des pièces de rechange sur le marché ».



Ainsi, le département s'était engagé à trouver une alternative parce que la microscopie est très importante pour le rayonnement de la recherche au niveau institutionnel. Dès lors, il fallait obligatoirement réhabiliter le service, selon toujours le Pr Tidiane Ba.



« Ce sont des outils qui peuvent permettre la promotion des enseignants chercheurs et des chercheurs au niveau national et international. Il y a aussi l'encadrement des étudiants de niveau master et doctorat. C’est un service qui est très vital pour l'économie de ce pays. On a cherché de nouveaux appareils de dernier cri dans le domaine de la microscopie. Donc on est très fier de cette acquisition parce que le projet remonte à 2010. Le coût global de ces appareils de nouvelle génération qui va booster la recherche tourne autour de 800 Millions de FCFA », a-t-il annoncé.



Dans le domaine médical, ces microscopes vont faciliter l'analyse de la taille des mailles des masques pour voir à la taille du virus si les masques sont adaptés et il y ‘a d'autres applications en particulier dans la reproduction humaine, a-t-il ajouté.



C'était lors d'une visite que le MSRI a effectué ce 13 octobre dans les locaux dudit centre qui se trouve à la Cité du Savoir de Diamniadio.