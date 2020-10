MESRI / Campus Franco Sénégalais : « Il a le potentiel d'être le navire amiral du partenariat entre ces deux pays sur toutes les questions d'enseignement supérieur » (Phillipe Lalliot, ambassadeur)

L’ambassadeur de France au Sénégal a pris part à la visioconférence qui s'est tenue entre le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation et son homologue Français.



Durant cette rencontre, l’état d’avancement et les perspectives ont été au cœur des échanges. Selon Son Excellence Phillipe Lalliot, « on ne pouvait pas choisir meilleure journée pour tenir ce 5ème comité de pilotage. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des Enseignants… La jeunesse, de manière générale sa formation, sa qualification, son accès à l’emploi, est au cœur des préoccupations, des politiques, des actions que nous menons en commun. L’objectif était fixé de manière très claire, très volontariste par nos deux chefs d'État en Février 2018 ».



C'est sur ces instructions que les deux pays continuent à travailler. Ce campus franco-sénégalais a le potentiel d'être le navire amiral du partenariat entre ces deux pays sur toutes ces questions d’enseignement supérieur selon toujours l'ambassadeur de la France au Sénégal.



« Il renouvelle très largement les modalités de notre coopération sur un pied d’égalité... » , dira-t-il à l'issue de cette rencontre qui s'est tenue ce 5 octobre 2020 à la Sphère Ministérielle de Diamniadio.