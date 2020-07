MESRI / Baccalauréat 2020 : « Tout est fin prêt. Les candidats ont été enregistrés et la constitution des jurys a été réalisée…. » (Socé Ndiaye, office du Baccalauréat)

Après avoir fixé les dates de l'examen du baccalauréat, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation a convoqué les acteurs pour une réunion préparatoire. Selon Socé Ndiaye, le directeur de l'office du Baccalauréat, « tout est fin prêt. Les candidats ont été enregistrés et la constitution des jurys a été réalisée. Les convocations sont signées et sont en train d'être distribuées. Le matériel de composition sera mis en place dans les semaines à venir. Les sujets seront disponibles dès que possible. Les dates retenues sont le 12 août pour l’anticipé de Philo, le 31 août pour le baccalauréat T et le 2 septembre pour le Baccalauréat Général », a-t-il annoncé.



Cette activité qui a réuni les directeurs de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement technique, les inspecteurs d'académie et les partenaires sociaux, a permis aussi d'évoquer les reliquats dus aux enseignants qui est de 17 millions pour l'année dernière et seront remboursés à temps selon le Directeur de l'Office du Bac. Des examens qui seront organisés dans un contexte de crise sanitaire avec la pandémie de la Covid-19. «Le protocole sanitaire sera maintenu et sera vigoureusement respecté comme on l’a fait depuis la reprise des cours dans les établissements scolaires », ajoutera-t-il. Cette rencontre d'information, de sensibilisation et d'harmonisation présidée par le MESRI, le Dr Cheikh Oumar Anne, s’est tenue ce 9 juillet 2020, dans les locaux du ministère, sis à Diamniadio.