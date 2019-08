MERCY SHIPS à Dakar : « L’espoir est permis pour des milliers de sénégalais! » (Abdoulaye Diouf Sarr, MSAS)

Après une vingtaine de mois de préparation, Mercy Ships est enfin arrivé ce mercredi 14 août au Port autonome de Dakar. La cérémonie d’accueil officiel du plus grand navire hôpital au monde a eu lieu cet après-midi sous la présence de la Première dame de la République du Sénégal, Marième Faye Sall, du ministre de la Santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, de la présidente du Conseil économique social et environnemental Aminata Touré, de la représentante résidente de l’OMS, ainsi que de plusieurs autorités administratives et partenaires techniques et financiers.

L’équipage constitué de 311 personnes va ainsi s’atteler sans relâche à l'administration de soins aux malades. Pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, avec l’arrivée du bateau Mercy Ships, « l’espoir est permis pour des milliers de sénégalais qui vont se faire soigner gratuitement».