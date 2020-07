Ce lundi 27 juillet 2020, sous la présence du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le ministre de l'Elevage et des Productions Animales a procédé au lancement officiel du projet Cash Flow pour renforcer la résilience des éleveurs impactés par la pandémie de la Covid-19. Un projet initié par la FAO et qui va améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des ménages pastoraux transhumants vulnérables. Selon Samba Ndiobène Ka,"3000 éleveurs transhumants des 45 départements du Sénégal bénéficieront chacun de 50.000F CFA pour un kit alimentaire".



Parallèlement au soutien du programme sécurité sanitaire, la FAO s'engage à accompagner le ministère de l'élevage pour la promotion durable des cultures fourragères et l'élaboration du programme national du développement intégré de l'élevage.



En vue de protéger les communautés d'éleveurs, notamment les transhumants, la FAO s'active aussi au contrôle de la fièvre hémorragique du primé-Congo qui sévit dans la sous région.