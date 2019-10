MEPA/AFESED DAGANA : "Cette bonne dynamique organisationnelle qui doit inspirer tout le mouvement éleveur." Samba Nd. Ka (MEPA)

Sur invitation de l’Association Fédérative pour l’Entente et la Solidarité des Éleveurs du département de Dagana (AFESED), le Ministre de l'Elevage et des Productions Animales, M. Samba Ndiobène Ka, a assisté à l’assemblée générale de renouvellement du bureau de ladite Association, ce samedi 27 octobre 2019. Une heureuse initiative saluée par le MEPA qui saisi l'occasion pour féliciter les dirigeants et l’ensemble des membres de l’AFESED pour "cette bonne dynamique organisationnelle qui doit inspirer tout le mouvement éleveur."

En outre le patron de l'élevage a également tenu à féliciter et encourager le président et le nouveau bureau avant d'inviter "les membres à se mobiliser autour des responsables qu’ils ont désignés pour leur donner toutes les chances de réussite." L'AFESED est un cadre de concertation qui reproupe en son sein toutes les organisations d'éleveurs du département de Dagana.