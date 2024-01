MEN/Remise du matériel acquis dans le cadre de l’ABS-JICA : la SG-MEN, Mme Khady Diop Mbodj, salue l’apport du Japon dans la transformation qualitative de notre système éducatif !

Le ministère de l'éducation nationale a réceptionné ce Lundi, des intrants pédagogiques composés d'un chariot mobile, de mallettes numériques pour les collèges, de tablettes pour les directeurs et chefs d'établissement, des cahiers d'exercices pour l'élémentaire et des manuels et cahiers d'activités pour le moyen, des kits d'hygiène pour les filles et de guide sous le métier scientifique et technique entre autres outils, offerts par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale Japon (ABS-JICA ).



Cet appui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui budgétaire au secteur de l'éducation Sénégalaise. Ce programme qui vise à formuler et mettre en œuvre des pilotages pour contribuer à améliorer l'accès, la qualité et la gestion du système éducatif, est établi sur une durée de 3 ans pour investissement de 30 milliards de francs CFA, soit 5 milliards pour 2023, 10 milliards pour 2024, et 15 milliards pour 2025.



Selon la secrétaire générale du ministère de l'éducation nationale, Khady Diop Mbodj qui a présidé la cérémonie de remise de matériel à la sphère ministérielle de Diamniadio, il est heureux de constater aujourd'hui que pour 2023, première année de mise en œuvre, "le programme a déjà permis au MEN d'enregistrer les premiers acquis conformément aux activités retenues dans la matrice d'action politique.



Il s'agit de la construction de 8 écoles élémentaires équipées, 2 Blocs scientifiques et technologiques pour le moyen, 48 blocs d'hygiène séparés pour garçons et filles", s'y ajoute le don qu'elle a réceptionné aujourd'hui destiné aux écoles élémentaires, moyen et du programme pilotage ministériel.



Toujours est-il, selon Khady Diop Mbodj, ce soutien considérable loin d'être une intervention isolée, s'inscrit dans un riche programme de coopération dynamique. "En effet, avec à son appui, le financement de plusieurs programmes d'envergure dans l'éducation, le Japon a encore bien voulu mettre à la disposition du Sénégal ce financement supplémentaire consistant et orienter vers les défis que notre pays est en train de relever pour assurer la transformation qualitative de son système éducatif et faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable", a-t-elle précisé. Cette dernière salue également la pertinence de ce programme qui accompagne l'éducation sur des actions structurantes à savoir l'amélioration de l'environnement scolaire par la constitution d'infrastructures selon les normes et standards de qualité pour l'accès équitable au service de l'éducation de base, l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages en mathématiques et en sciences à travers la dotation en support pédagogique, de renforcement des capacités des enseignants et le renforcement du système d'évaluation des apprentissages.



Lors de cérémonie, le chef de mission adjoint de l'Ambassade du Japon au Sénégal, Yuji KUBO a témoigné la fierté du gouvernement japonais de financer pour améliorer les performances du système éducatif. "Cette cérémonie est un symbole de l'amitié et de la solidarité entre nos deux peuples au service de l'émergence du Sénégal et même au-delà. Marchons ensemble. Et avançons dans l'avant. Le Japon a été jusque-là qualifié de bon partenaire et ami du Sénégal", a-t-il clamé.