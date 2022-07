MEN-MFPAI / Mouvement national 2022 : sur 15.878 demandes, 3.694 enseignants ont obtenu gain de cause.

Les rideaux sont tombés sur le mouvement national 2022 des personnels de l'éducation ce 22 juillet à Saly . Après 8 jours de conclave, 15.878 demandes de mutation ont obtenu satisfaction, dont 15.517 pour le ministère de l'éducation nationale et 306 pour le compte du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion.



À l'issue des travaux, ce sont 138 enseignants du MFPAI et 3.560 enseignants du MEN qui ont pu obtenir gain de cause. En outre, 61 postes priorités femmes ont été effectivement attribués aux femmes. En outre, les régions de Matam, Kolda, Tamba, Sédhiou ont été fortement touchées par les départs et ont malheureusement connu peu d'arrivées.



Les régions de Dakar et Thiès, comme d'habitude, se sont renforcées avec l'arrivée de plusieurs enseignants. La cérémonie de clôture, présidée par les DRH du MEN et du MFPAI, a été l'occasion pour les acteurs de tirer le bilan de ces huit jours de conclave. Ainsi, des recommandations fortes ont été formulées, parmi lesquelles l’innovation salutaire relative à la construction des modules de gestion sur MIRADOR; la nécessité d’accompagner les chargés des bureaux des Ressources humaines et les enseignants dans l’appropriation des différents modules ; l’interconnexion des différentes plateformes des ministères concernés ; le temps d’archivage des dossiers physiques à déterminer ; l’achèvement du paramétrage du bilinguisme dans MIRADOR.



Pour rappel, une période de recours sera ouverte pour permettre à ceux ou celles qui se sont estimé(e)s lésé(e)s de présenter à nouveau leurs dossiers auprès d'une commission qui se réunira bientôt.