MEN/Examens et Concours 2020 : 285 812 candidats attendus au CFEE, 177 434 au BFEM, 155 109 pour le BAC.

Le ministre de l’éducation nationale, M. Mamadou Talla, a tenu à présider personnellement le traditionnel point de presse de veille d'examen du CFEE et de l'entrée en sixième ce mardi 18 août 2020 à la sphère ministérielle de Diamniadio.

Pour rappel, les épreuves du CFEE et du concours d’entrée en sixième seront administrées le jeudi 20 et vendredi 21 août 2020 sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie.

Selon le ministre, à la date du 14 août 2020, le nombre total d'inscrits est de 285 812, dont 53% de filles. Les candidats sont répartis dans 1 781 centres.

Il poursuit qu’à titre indicatif, la phase d’administration des épreuves de la session de 2020 du CFEE et du concours d’entrée en sixième nécessite la mobilisation de 1781 Chefs de centre avec un adjoint pour chacun. D’importantes dispositions ont aussi été prises sur les plans pédagogique et sanitaire pour le respect strict des mesures barrières, et pour répondre aux exigences particulières liées au contexte de la pandémie Covid-19.

Ainsi Mamadou Talla informe qu'à la date du 10 août 2020, toutes les opérations de convoyage ont été effectuées dans le respect scrupuleux des normes. L’examen du Brevet de Fin d'Etudes moyennes (BFEM), se déroulera à partir du lundi 14 septembre 2020 avec 177 434 candidats inscrits dont 54% de filles. Ces effectifs sont répartis dans 1 084 centres et 1 212 jurys.

Pour le Baccalauréat prévu à partir du 02 septembre 2020, le nombre d'inscrits est de 155 109 dont 52 % de filles composant dans 496 jurys. Les séries littéraires constituent 81,64% des candidats contre 16,45% pour les Sciences et Techniques et 1, 94 % pour les séries Gestion et Sciences économiques.