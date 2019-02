MEETINGS À BAMBEY / El Hadj Dia multiplie les sorties

À côté de " Boudi " du nom de son opération de débauchage de responsables politiques de l'opposition ", El Hadj Abdoulaye Dia a déroulé des meetings dans la commune de Bambey. Satisfait de la mobilisation enregistrée, le jeune leader politique dira que " Wakhaldiam (un quartier de la commune) n'avait plus d'opposition " et que la victoire de son candidat n'était plus qu'une affaire d'heures...