MEETING DE DAROU SOUS HAUTE TENSION - Khalifa Dia brave les menaces, réussit la mobilisation et dégaine 2 millions pour la résidence Boroom Darou

Ce dimanche, beaucoup ont redouté le pire à Darou Moukhty du fait de cette menace brandie contre Khalifa Dia et son meeting organisé pour le ralliement de Talla Khouma dont Gaydél Lô s'est vu délester. La veille, de vives contestations avaient été faites par des responsables de l'Apr au niveau local accusant le maire de Guéoul de n'avoir pas pris langue avec eux. Alors que tout le monde pensait que le meeting était compromis, Khalifa Dia martèlera devant Serigne Thierno Mbacké : comment peut-on m'interdire de venir chez moi ? Je ferai le meeting. Et il sera réussi ''. Propos qu'il réitérera devant Serigne Cheikh Astou Faye. Les deux chefs lui assureront de leur soutien.

Ainsi le meeting aura bien lieu, mais sous haute protection d'hommes de main et une présence forte mais discrète des gendarmes.

Dans son intervention, Serigne Bass Abdou Khoudoss se chargera de remercier le donateur. '' Serigne Abbas n'a de temps que pour œuvrer pour Borom Darou et ses descendants, mais encore pour la cité religieuse de Darou. Il ne s'investit que pour cela. Des promesses avaient été faites quant à l'agrandissement de la résidence de Boroom Darou. Ces promesses, malgré le retard accusé, ne l'ont pas empêché de poursuivre les travaux. Que Dieu accepte votre geste et vous aurez toujours ses prières. Les routes et les maisons d'accueil faciliteront passage et séjour dans la cité religieuse. Nous vous demandons aussi de dire au chef de l'État que certaines de ses promesses ont connu des débuts d'exécution avec le ministre Diène Farba Sarr et que Darou attend la suite. ''

Khalifa Dia, soutenu par Serigne Khadim Mbacké Dame, dira lors du meeting que rien ni personne ne le fera reculer dans ses ambitions de réélire le Président Macky Sall en 2019 en tant que Coordinateur de l'Apr dans le département de Kébémer.

Et pour apporter un démenti aux informations qui le donnaient distant du Khalife de Darou, Khalifa Dia se rendra dans la concession du Saint homme. Il lui témoignera toute sa gratitude par rapport à l'accueil, au déjeuner offert et aux prières formulées pour le Président Sall, avant de lui remettre un chèque de deux millions en guise d'aadiya et de contribution au projet d'agrandissement de la résidence Khadim Rassoul.