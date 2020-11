MEETING À DIOURBEL / Le Dg du Crous de Bambey salue le message du Président à Paris, se félicite du nouveau gouvernement et appelle à l'unité.

Week-end politique fort à Diourbel marqué par un méga-meeting organisé au quartier Keur Cheikh par Ndèye Diop Camara et Mme Abdou Ndiaye. Un rappel des troupes hautement populaire mis à profit par le Directeur général du CROUS de Bambey pour aborder certaines questions d'actualité et dérouler de fortes déclarations politiques.



Devant une forte assemblée composée de militants et sympathisants venus des trois départements de la région, mais encore et surtout des quatre grands quartiers de la commune de Diourbel, Moustapha Guèye souhaitera, vivement, une haie d'honneur pour le Président Macky Sall qui, dit-il, " a une fois de plus, hissé haut le drapeau de l’Islam en défendant, notamment, l’Islam confrérique en terre Française devant son homologue Français, comme (rappelle-t-il) il l’avait déjà fait devant le Président Barack Obama". Le Directeur général se plaira aussi de marteler que " le Sénégal est d’abord un pays de valeurs et parmi elles celle qui est relative au respect de la religion tel qu'exposé par le President de la République.



Il ne manquera, non plus, de saluer

l’engagement du Président Macky Sall " pour la mise en place d’un mécanisme de financement innovant en faveur des jeunes et des femmes lors du forum de Paris qui s’est tenu la semaine dernière." Des remarques qui ont suscité de vives acclamations.



Une belle transition que saisira Moustapha Guèye pour se rejouir de la décision du Président de la République de mettre en place un gouvernement de majorité présidentielle élargi. " Seul un tel gouvernement de combat peut prendre en charge les problèmes du pays, dans un contexte de pandémie où le Président a l’obligation d’apaiser le climat sociopolitique dans une démarche d’émergence", justifiera-t-il.



Moustapha Guèye, accompagné de plusieurs personnalités politiques dont des conseillers du CESE et du HCCT, des députés et de diverses autres personnalités de la Région, remerciera beaucoup le Président Macky Sall et saluera l'engagement politique de grosses pointures politiques de la trempe de Aminata Tall, Aïda Mbodj, Mor Ngom, Khadim Guèye etc..



Il promettra aux populations de mobiliser toutes ses forces pour traduire en acte la vision du Président en matière d’emploi des jeunes et de financements apportés aux femmes. Il lancera, pour boucler son intervention, un message d’unité à tous les responsables de l’APR, les invitant à " oublier les positions personnelles, les petites tendances inutiles et improductives et de travailler dans l’intérêt de Diourbel, du Sénégal et du Président Macky Sall..."