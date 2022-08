MÉDINA YORO FOULAH : Momath Ndiaye démissionne de l'Apr...

Momath Ndiaye quitte définitivement l'Alliance pour la République (apr). Ce dernier l'a d'ailleurs annoncé sur sa page Facebook. Pour en avoir la confirmation nous l'avons joint au téléphone. Et dans la foulée, il nous annonce son départ de l'Apr.



Pour rappel, monsieur Ndiaye est un acteur politique majeur du département de Médina Yoro Foulah de la région de Kolda. Cependant, il dit "avoir pris cette décision après mûre réflexion."



À l'en croire, " je quitte officiellement et définitivement l'Alliance pour la République (Apr)." En conséquence, précise-t-il, "je démissionne de toutes les instances du parti (CCR, RUR, Section d’Aix-en-Provence, DSE et CCR France) et de la coalition Benno Bokk Yakaar."



"Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et m’ont suivi et accompagné dans mon action politique au sein de cette formation politique. Je pense surtout à mes compagnons des premières heures, à savoir les membres des sections Apr d’Aix-en-Provence, de Marseille, de Nice, de Cannes, de la Seyne-Toulon, de Monaco-Côte d’Azur et l’ensemble des responsables de la DSE-France." En ce sens, il avance : "Je n’oublie pas également celles et ceux qui, sans être dans le parti, m’ont toujours témoigné leur affection et leurs encouragements. Je remercie tout le monde de m’avoir permis de passer d’excellents moments et d’acquérir une solide expérience politique."



Revenant sur son parcours, il souligne "tout au long de mon itinéraire politique, j’ai tâché de contribuer à la marche du pays et du parti. Tous ceux qui m’ont suivi jusqu’à présent savent que j’ai toujours mis en avant l’intérêt du Sénégal quitte à aller parfois à l’encontre des décisions prises par les autorités étatiques. J’ai alerté à plusieurs reprises sur certains choix. Mieux, j’ai partagé mes opinions sur beaucoup de sujets. Certes, l’humilité et la pudeur m’empêchent de penser que mes avis ont toujours été les meilleurs. Mais, la vérité est que la suite des événements m’a souvent donné raison sur le sens et la nature des décisions qu’il fallait prendre.



Donnant les raisons de son départ, il estime que "malgré cela, je suis au regret de constater que les erreurs continuent de s’accumuler aussi bien dans la gestion du pays que dans celle du parti. Tout ceci a fini par me convaincre que la ligne et la pratique politique de la mouvance présidentielle ne peuvent plus permettre de réaliser mon rêve d’un Sénégal meilleur et prospère où règnent l’égalité, la justice, l’ordre, la sécurité, la paix et la bonne gouvernance..."



En ce sens, il n'a donné aucune réponse à notre interrogation sur sa prochaine destination politique...