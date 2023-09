MÉDINA BAYE - À la découverte du seul journaliste au monde « Cheikh de Baye Niass » : Cheikh Babacar Dieng

Dakaractu : Que peut-on savoir de l’homme que vous êtes ?

Je suis un jeune Sénégalais. Je suis originaire d’un petit village qui se situe dans la commune de Médina Sabakh. Ce village s’appelle « Diaglé ». Ma grand-mère habite Ziguinchor. Et comme j’ai très tôt perdu ma mère, j'ai dû passer une bonne partie de ma jeunesse dans le sud du pays, en Casamance. C’est là que j’ai fait une partie de mes humanités. J’ai été introduit dans une école coranique et grâce à Dieu, je suis parvenu à maîtriser la lettre du livre Saint. J’ai aussi été initié à la spiritualité et au soufisme. C’est après que j’ai intégré une école franco-arabe d’où je suis sorti avec un diplôme équivalant au baccalauréat. Je suis un petit père de famille avec une épouse et un enfant. Je rends grâce à Allah de m’avoir fait don de ce trésor.

Dakaractu : Vous êtes « Cheikh de Baye Niass » et journaliste à Alfayda. Vous êtes le seul homme de médias à bénéficier d'un tel statut. Compliqué tout ça ?

Je crois, en effet, que je suis le seul journaliste « Cheikh » de Baye Niass, à ma connaissance. Je n’en connais pas d’autre. Il y’a eu des maîtres coraniques qui ont été élevés à ce rang, mais jamais ils n’ont intégré les rédactions. Ma qualité de journaliste a été attestée par la commission nationale de délivrance de la carte de presse. C’est mon métier. Et Dieu nous recommande de travailler. De l’autre côté, j’ai été élevé au rang de « Cheikh » en 2009.

Dakaractu : Comment cela s’est passé ?

C’est après un long compagnonnage avec mon guide spirituel Serigne El Hadj Ibrahima Kébé qui fut, lui-même, compagnon de Papa Cheikh, ancien khalife de Médina Baye. C’est depuis 2009 que j’ai commencé à avoir des talibés. Au substantif talibé, je préfère d’ailleurs, plus souvent dire, « compagnon » sur le chemin de l’Islam. Mon rôle se résume à les guider. Je m’efforce à le faire de la meilleure des manières pour donner raison à Baye Kébé qui a jugé que j’en avais les facultés. Je ne vis ce statut avec aucune pression. Baye Niass a parlé de « Fayda » à l’âge de 29-30 ans. Il n'a pas son pareil sur terre, mais nous nous inspirons de lui...