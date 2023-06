MEDIAS : « L’APS veut faire revivre l’actualité du Sénégal des profondeurs avec l’ouverture de ses bureaux régionaux » (DG)

L’Agence de presse sénégalaise (APS) sénégalaise a pris l’option de faire revivre l’actualité du Sénégal des profondeurs, en réhabilitant et en rouvrant ses bureaux régionaux qui étaient fermés depuis quelques années pour certains, a indiqué son directeur général Thierno Ahmadou Sy. « L’agence de presse sénégalaise a pris l’option de faire revivre l’actualité du Sénégal des profondeurs, et pour y parvenir il faut effectivement avoir des bureaux fonctionnels », a-t-il déclaré.



M. Sy s’entretenait, vendredi, avec des journalistes à l’issue de la cérémonie de réouverture du bureau régional de Louga et l’installation de son chef, en présence de l’adjoint au gouverneur de la région de Louga chargé du Développement, Daouda Sène et du secrétaire général du Conseil départemental de Louga, Yély Ba. Après l'étape de Louga, Thierno Amadou Sy et sa délégation ont inauguré vendredi en fin d'après-midi le bureau régional de l'APS à Diourbel avant de procéder samedi à l'inauguration des bureaux régionaux de l'APS de Kaolack et Fatick.